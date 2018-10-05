«Фонтанка» нашла самое безопасное место в Петербурге. 700 сотрудников уголовного розыска соберутся за одним столом

Массовое присутствие оперативников ожидается вечером 5 октября в банкетном зале гостиницы «Москва». К столетию уголовного розыска окрестности площади Александра Невского обещают стать самыми безопасными в городе.

Как стало известно «Фонтанке», вековой юбилей уголовного розыска начнут застольно отмечать в 17 часов. Приглашения получили семьсот действующих сотрудников УУР ГУ МВД и районных подразделений, еще ожидаются отставники и ветераны.

Концентрация сыска, наверное, гарантирует безопасность прилегающим к «Москве» улицам. Можно оставлять незапертыми автомобили, носить телефоны в задних карманах штанов и кричать: «"Спартак" – чемпион!»

Банкет в «Москве» венчает череду торжеств, связанных со столетием уголовного розыска. Накануне открыли памятную доску на фасаде дома 10 по Малой Морской улице, где в 1918 году зарождалась служба. Сегодня в полдень начальник УУР Игорь Парадеев выстрелил из пушки Петропавловской крепости.

Постановление НКВД РСФСР 5 октября 1918 года утвердило «Положение об организации отделов уголовного розыска». Их создавали для охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом.

Прилагательное «уголовный» этимологически связано с существительными «голова» и «головник», которые в древнерусском языке означали «убитый» и «убийца» соответственно.