На пепелище сгоревшего храма в Кондопоге нашли древний алтарь на валунном фундаменте
Специалисты московского института «Спецпроектреставрация» изучили все, что осталось от сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви. О результатах исследования рассказали 5 октября в администрации Карелии.
Столичные реставраторы пришли к выводу, что лучше всего сохранилась после пожара алтарная часть храма. Бревна частично остались нетронутыми огнем снаружи, но сильно выгорели внутри. При этом при осмотре алтаря специалистов ждал сюрприз.
«В нижнем объеме подклета алтаря специалисты обнаружили срубную конструкцию более древнего пятистенного алтаря на самостоятельном валунном фундаменте», – рассказали в пресс-службе администрации.
Реставраторы предположили, что во время последней перестройки храма старый алтарь решили не трогать и спрятали его внутри новой конструкции.
«Бревна имеют серьезную потерю в диаметре за счет обгорания, однако места сочленений и перерубов сохранились. По обгоревшим чашкам, даже на обугленной поверхности, хорошо читаются засечки и зарубки от инструмента», – отметили чиновники.
До 15 ноября уцелевшие фрагменты перевезут в закрытое помещение. До тех пор сохранность бревен и кладки обеспечит круглосуточная охрана.
В администрации в пятницу также обсудили план предстоящих благотворительных мероприятий для активизации сбора средств на восстановление церкви. По данным директора благотворительного фонда «Северный духовный путь» Александра Лысенковского, в настоящий момент фондом собрано 3 800 000 рублей. Работа по сбору средств продолжается. Напомним, для восстановления храма нужно собрать минимум 100 миллионов рублей. Одну сотую суммы пообещал пожертвовать Кондопоге Рамзан Кадыров.
Справка:
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге вспыхнула утром 10 августа. Предполагаемый поджигатель был найден спустя три дня. Им оказался пятнадцатилетний подросток. При задержании он рассмеялся в лицо полицейским. Ему назначили психиатрическую экспертизу в стационаре.
Церковь Успения Богородицы находилась на территории бывшей деревни Кондопога - прародительницы одноименного города. Храм возвышался на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание было построено в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Ее изображение нанесено на герб Кондопожского района и Кондопоги.