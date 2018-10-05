На пепелище сгоревшего храма в Кондопоге нашли древний алтарь на валунном фундаменте

Специалисты московского института «Спецпроектреставрация» изучили все, что осталось от сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви. О результатах исследования рассказали 5 октября в администрации Карелии.

Столичные реставраторы пришли к выводу, что лучше всего сохранилась после пожара алтарная часть храма. Бревна частично остались нетронутыми огнем снаружи, но сильно выгорели внутри. При этом при осмотре алтаря специалистов ждал сюрприз.

«В нижнем объеме подклета алтаря специалисты обнаружили срубную конструкцию более древнего пятистенного алтаря на самостоятельном валунном фундаменте», – рассказали в пресс-службе администрации.

Реставраторы предположили, что во время последней перестройки храма старый алтарь решили не трогать и спрятали его внутри новой конструкции.

«Бревна имеют серьезную потерю в диаметре за счет обгорания, однако места сочленений и перерубов сохранились. По обгоревшим чашкам, даже на обугленной поверхности, хорошо читаются засечки и зарубки от инструмента», – отметили чиновники.

До 15 ноября уцелевшие фрагменты перевезут в закрытое помещение. До тех пор сохранность бревен и кладки обеспечит круглосуточная охрана.

В администрации в пятницу также обсудили план предстоящих благотворительных мероприятий для активизации сбора средств на восстановление церкви. По данным директора благотворительного фонда «Северный духовный путь» Александра Лысенковского, в настоящий момент фондом собрано 3 800 000 рублей. Работа по сбору средств продолжается. Напомним, для восстановления храма нужно собрать минимум 100 миллионов рублей. Одну сотую суммы пообещал пожертвовать Кондопоге Рамзан Кадыров.