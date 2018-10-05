Офицеров ФСБ сочли изменниками Родины. Дело о продаже секретов за 10 млн дошло до суда

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о государственной измене. По нему проходят офицеры ФСБ, которые, как считает следствие, за финансовое вознаграждение пошли на сотрудничество с США.

О передаче дел полковника Сергея Михайлова и майора Дмитрия Докучаева в Московский окружной военный суд сообщает 5 октября «Коммерсант». По информации издания, офицеры обвинены в передаче сведений, составляющих государственную тайну, в ФБР через гражданских посредников.

Михайлов возглавлял отдел Центра информационной безопасности ФСБ, Докучаев был у него в подчинении. По версии обвинения, чекисты передали за океан информацию оперативного характера на предпринимателя Павла Врублевского, разыскиваемого США по делу о киберпреступлениях. Им будто бы обещали вознаграждение 10 млн долларов, в окончательной редакции обвинения точная сумма гонорара не указана.

Сообщниками Михайлова и Докучаева, считает обвинение, выступали сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и бизнесмен Георгий Фомченков. Они выезжали за рубеж на конференции по компьютерной безопасности и якобы передавали компакт-диски доверенным Федеральному бюро расследований США лицам.

Уголовное дело расследовалось с декабря 2016 года. Все четверо находятся под арестом.

На сайте Московского окружного военного суда указано, что 21 сентября поступило дело в отношении Михайлова и Фомченкова. Данные о Докучаеве и Стоянове отсутствуют.

Ранее уголовное преследование Михайлова и Докучаева связывали с деятельностью хакерской группы «Шалтай-Болтай», но в материалах завершенного дела упоминания о ней нет.