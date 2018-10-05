В страшном ДТП под Тверью погибли медики. У маршрутки нет тормозного пути

Три человека, выжившие в страшной аварии на дороге Тверь – Ржев, которая произошла около села Некрасово утром 5 октября, находятся в Городской больнице скорой медицинской помощи в Твери. Это пассажир микроавтобуса – 19-летний юноша, второкурсник, а также те двое, которые были в рейсовом автобусе: 48-летний водитель и 64-летняя пассажирка. Женщине повезло: у неё состояние средней степени тяжести, врачи поместили её на отделение сочетанной травмы. А юноша и мужчина в реанимации, у них очень тяжёлые повреждения – врачи борются за их жизни, сообщает «Твериград». ТИА со ссылкой на УМВД называет травмы водителя «ЛиАЗа»: множественные переломы, закрытая черепно-мозговая травма.

В микроавтобусе «Форд Транзит», напомним, находились 14 человек. 13 погибли: 10 женщин и трое мужчин среднего возраста, в том числе водитель. По данным «Твериграда», восемь пассажиров, которые погибли в автокатастрофе, сели в микроавтобус в Ржеве. Больше половины из них – сотрудницы местных больниц, которые ехали в областной центр для повышения квалификации, самой молодой из них было 26 лет, остальные значительно старше.

Правительство Тверской области заявило, что пострадавшим в ДТП под Тверью и семьям погибших (все они – жители Тверской области) будет оказана необходимая помощь.

«ЛиАЗ», двигавшийся по маршруту Тверь – Старица, принадлежит компании «Тверьавтотранс». Маршрутка «Форд Транзит», ехавшая из Ржева в Тверь, – компании «ТрансАвто». Она, как пишут СМИ со ссылкой на слова главы Тверской области Игоря Рудени, работала незаконно под видом регулярных рейсов. «Это частная компания. Она осуществляет незаконные пассажирские перевозки под видом заказных», – заявил чиновник в эфире «России-24» (цитата по «Пятому каналу»).

Однако в Тверском автотранспортном союзе заявили, что перевозка осуществлялась в соответствии с законодательством на основании Гражданского кодекса РФ (№14 ФЗ от 26.01.1996), Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (№259 ФЗ от 08.11.2007), Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (Постановление правительства РФ №112 от 14.02.2009) и что ООО «ТрансАвто» имеет лицензию и уведомление в УГАДН о начале деятельности по перевозке пассажиров и багажа по заказу, а водитель микроавтобуса проходил предрейсовый медицинский осмотр, само транспортное средство – технический осмотр. Как пишет «Твериград», ответственность перевозчика перед пассажирами была застрахована.

В любом случае Ространснадзор проведёт проверку обоих перевозчиков.

Что касается обстоятельств аварии, причиной, как уже сообщалось, называют обгон. Предположительно маршрутка вышла на полосу встречного движения и сильно набрала скорость. У неё тормозного пути нет, у автобуса – есть, отмечает Tvernews.

Следственное управление УМВД России по Тверской области расследует дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». СУ СК по Тверской области возбудило дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование взято на контроль в центральном аппарате СК России, сообщается на сайте СК.