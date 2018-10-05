Апелляционный суд поддержал временный запрет на продолжение строительства проспекта Ветеранов почти за миллиард рублей

13-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменений определение суда первой инстанции, которое в качестве обеспечительной меры запрещает компании «Орион-Плюс» исполнение контракта на строительство продолжения проспекта Ветеранов. Информация об этом размещена на сайте «Электронного правосудия».

С иском в суд к ООО «Орион-Плюс» и Дирекции транспортного строительства (ДТС) в конце мая 2018 года обратилось производственное объединение «Возрождение». Компанию не допустили до участия в электронном аукционе на контракт по продолжению строительства проспекта Ветеранов, из-за чего дорожный строитель решил в суде оспорить протокол рассмотрения заявок.

Тем временем ДТС провела запрос предложений и по максимальной цене заключила контракт стоимостью 964 млн рублей. Чтобы конкуренты не начали исполнять соглашение в качестве обеспечительной меры, компания «Возрождение» потребовала запретить вести строительство проспекта до окончания разбирательства. Суд поддержал это требование.

Следующее заседание в апелляционном суде состоится 15 ноября. На нем по жалобе «Орион-Плюс» будет рассмотрено решение суда первой инстанции, который 10 сентября признал заключение контракта незаконным и обязал ДТС пересмотреть итоги закупки.