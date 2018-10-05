В школе на Пятилеток опечатали кабинет из-за разлива ртути. До повторного замера

Школьный кабинет, где произошел разлив ртути, опечатан. В понедельник 641-ю школу ждет повторный замер, сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу.

О происшествии в школе на проспекте Пятилеток, 6, корпус 3, «Фонтанка» рассказала накануне. Еще 3 октября в учебном заведении произошла внештатная ситуация, суть которой разные стороны передавали по-разному. Родители говорили о разлившейся из банки ртути в кабинете химии, в администрации района утверждали, что один из учеников принес на рюкзаке из дома капли жидкого токсичного металла. Так или иначе, но из школы вывели учеников, а на следующий день был закрыт второй этаж, где и проводили демеркуризацию.

Некоторую ясность решило внести региональное управление Роспотребнадзора. Там констатировали загрязнение ртутью одного из кабинетов — из-за разбившегося градусника. Металл собирали специалисты «Экостроя», после чего были произведены замеры фона в классе.

«На 04.10.2018 по результатам повторных замеров СПб ГУП «Экострой» в воздухе выявлено незначительное превышение ПДК паров ртути на площади 10 кв. м. В коридоре 2-го этажа превышений паров ртути не обнаружено. В кабинете проведена повторная обработка места загрязнения, помещение закрыто на проветривание, кабинет опечатан», – сообщили в ведомстве.

Повторные замеры назначены на понедельник, 8 отктября.

Занятия в школе идут.