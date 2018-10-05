Петербуржцам обещают дождливые, но тёплые выходные

В конце недели погода в Петербурге не будет располагать к длительным прогулкам. На улицу горожанам придётся выбираться в сопровождении зонтика и непромокаемой обуви, радует, что сильное утепление не потребуется.

Согласно информации Северо-Западного гидрометцентра, в субботу, 6 октября, ночью в Северной столице ожидаются дожди, днём преимущественно без осадков.

«Пока самая плохая погода ожидается в пятницу. К вечеру ветер должен ослабеть, завтра уже будет не так ветрено и достаточно тепло – плюс 10 – 12 градусов. В воскресенье будет прохладнее, есть вероятность дождя», — прокомментировал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Днём 7 октября столбик термометра в светлое время суток поднимется до +10, с приходом темноты похолодает до +6 градусов.