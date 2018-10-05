Два футболиста «Зенита» вошли в команду недели в Лиге Европы

Игроки «Зенита» вошли в число лучших футболистов второго тура группового этапа Лиги Европы. Как сообщает 5 октября пресс-служба турнира, это вратарь Андрей Лунев и полузащитник Леандро Паредес.

Полностью команда недели выглядит так:

вратарь – Андрей Лунев («Зенит»);

защитники – Джеймс Таверниер («Рейнджерс», Шотландия), Сократис Папастатопулос («Арсенал», Англия), Ибраима Конате («Лейпциг», Германия), Данни да Коста («Айнтрахт», Германия);

полузащитники – Леандро Паредес («Зенит»), Марин Томасов («Астана», Казахстан), норвежец Кристоффер Захариассен («Сарспборг», Норвегия), серб Филип Костич («Айнтрахт»);

нападающие – Лео Жаба (ПАОК, Греция) и Альфредо Морелос («Рейнджерс»).

Напомним, «Зенит» в минувший четверг, 4 октября, дома обыграл пражскую «Славию» со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол забил Александр Кокорин после отличной передачи Леандро Паредеса. На счету Андрея Лунева несколько важных спасений. После двух туров «Зенит» лидирует в группе С.