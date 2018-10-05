В 47 регионе выберут лучшего штукатура

Ленстройтрест

ГК «Ленстройтрест» совместно с ЛенОблСоюзСтроем организует конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018». Мероприятие пройдет 11 октября в жилом комплексе «Янила Кантри» в Янино.

Конкурс проводится ежегодно с целью формирования позитивного общественного мнения о рабочих строительных профессий, закрепления квалифицированных сотрудников на предприятиях области и улучшения качественных показателей труда. Традиционно поддержку мероприятию оказывают Правительство Ленинградской области и комитет по строительству Ленинградской области.

В соревновании за звание «Лучшего штукатура Ленинградской области – 2018» могут принять участие сотрудники строительных компаний 47 региона, а также учащиеся профильных лицеев, колледжей и техникумов. Помимо теоретических знаний, конкурсанты должны будут продемонстрировать профессиональные навыки, а также умение организовать работу с соблюдением техники безопасности.

Регистрация участников открыта до 9 октября 2018 года, все подробности можно узнать на сайте ЛенОблСоюзСтроя.

Напомним, что голландский квартал «Янила» возводится в одном из самых экологически чистых микрорайонов Ленинградской области – Янино. Проект разработал архитектор Рюрд Гитема, партнер архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Респектабельное благоустройство территории, современная архитектура, природа снаружи и внутри квартала, полноценная инфраструктура – таким должен быть европейский пригород по мнению компании «Ленстройтрест». Первая очередь, состоящая из 8 корпусов, уже заселена. ЖК «Янила Кантри», являющийся частью квартала «Янила», – победитель Федеральной премии Urban Awards 2018 в номинации «Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области».

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/