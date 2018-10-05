Видеоблогеру дали пять суток ареста за попытку задать вопрос мэру Сочи Анатолию Пахомову

Видеоблогер и активист «Левого фронта» Вахтанг Езугбай арестован на пять суток за попытку задать вопрос мэру Сочи Анатолию Пахомову. Решение вынес Центральный районный суд Сочи, об этом 5 октября рассказала активистка София Русова.

Как сообщила Русова «ОВД-инфо», Езугбая признали виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1. КоАП РФ).

Вахтанг Езугбай попытался заговорить с мэром Сочи Анатолием Пахомовым в один из сентябрьских вечеров. Молодой человек, заблаговременно включив камеру, подошел к градоначальнику, поздоровался и попросил ответить на один вопрос. Реакция мэра была странной – не став слушать Езугбая, он позвал казака и попросил его убрать видеоблогера. Уже удаляясь, чиновник прокричал активисту, чтобы тот задавал вопросы в Абхазии.

«Кавказский узел» сообщает, что 22 сентября Езугбай с матерью приходили в мэрию Сочи, чтобы попытаться решить жилищный вопрос. Они проживают в густонаселенном общежитии, где часть граждан самовольно заняли пустующие комнаты. Мать и сын просили расселения, но чиновники якобы выгнали их из администрации и пригрозили судебным разбирательством.