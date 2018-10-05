Главу Интерпола не могут найти с конца сентября. Таинственное исчезновение расследует французская полиция

Полиция Франции начала официальное расследование по факту исчезновения Мэня Хунвея.

Жена главы Интерпола обратилась в полицию Лиона, так как не может связаться с мужем, уехавшим в командировку в Китай. Об этом 5 октября сообщает Reuters.

По словам супруги Хунвея, он не выходит на связь с конца сентября. В Интерполе пока никак не комментируют информацию об исчезновении своего главы.

Фото: interpol.int

Мэнь Хунвей возглавил Международную организацию уголовной полиции в 2016 году. После этого он с семьей перебрался в Лион, где располагается штаб-квартира Интерпола. Он остается гражданином Китая. У себя на родине Хунвей работал заместителем министра по общественной безопасности.