В Ингушетии продолжается акция протеста против соглашения о границе с Чечнёй

Противники соглашения о новой границе между Ингушетией и Чечнёй остаются на площади в центре Магаса. Сотни людей провели ночь под открытым небом. Часть протестующих ночевала в палатках, машинах и близлежащих кафе, сообщают 5 октября источники «Фонтанки» на месте событий.

Сегодня обстановка в центре ингушской столицы менее напряжённая, чем вчера, когда охрана президента республики Юнус-Бека Евкурова стреляла в воздух, чтобы рассеять толпу. Факт стрельбы был подтверждён региональным управлением МВД. Там произошедшее объяснили «пресечением попытки нарушения общественного порядка». В центре Магаса до сих пор находятся военные.

Напомним, представители разных районов Ингушетии, тейпов, общественные деятели, духовные лица выступают против ратификации соглашения, которое на минувшей неделе подписали лидеры двух республик. Обострение ситуации и начало бессрочной акции протеста совпали с голосованием депутатов регионального парламента по этому документу. Накануне утром государственные СМИ сообщили о принятии соглашения большинством голосов. Однако через несколько часов сами депутаты рассказали собравшимся, что большая часть парламентариев проголосовала «против».

Противники соглашения уверены, что новая административная граница между Республикой Ингушетия и Республикой Чечня ущемляет интересы ингушей, поскольку фактически отчуждает в пользу Чечни около 20 000 гектаров.

Парламент Чечни одобрил соглашение о границе накануне. Глава республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что «ничто и никогда не разделит чеченский и ингушский народы».