В Петербурге открываются пункты самокат-шеринга. Прокатиться с ветерком можно будет до холодов

В Петербурге готовится к старту сервис поминутного проката самокатов.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Первые пять стоек появились в центре города, к лету их число обещают увеличить до двухсот и дополнить электросамокатами.

Как рассказали «Фонтанке» в сервисе Samocat Sharing, к 5 октября установлены станции у метро «Гостиный двор», «Сенная площадь», а также у Эрмитажа и рядом с Марсовым полем. Стойки рассчитаны на двенадцать самокатов – десять для аренды и два пустых слота.

«Работаем по принципу шеринга, но только вы арендуете не автомобиль, а самокат. Берёте у одной стойки, доезжаете до работы, кафе и оставляете его на другой станции, поэтому пустые места обязательны», – рассказывают в компании.

Все уже существующие станции есть в приложении для смартфонов, но оформить прокат пока не удаётся. Как пояснили в Samocat Sharing, ещё идёт проработка технических вопросов. Закончить обещают на следующей неделе и уложиться до выходных.

«Сейчас устанавливаем механические самокаты, так называемые «мускульные». День за 500 рублей, час за 90 и минута за два рубля. К лету установим также электросамокаты, но они сложнее в обслуживании и, соответственно, будут стоить дороже. Ориентировочно в пределах 300 рублей за час. По одному приложению можно будет взять четыре штуки – на семью или компанию», – объяснили в Samocat Sharing.

До летнего сезона сервис будет работать в тестовом режиме. К весне в городе планируют установить уже 150 – 200 станций, а через три года – увеличить их число до двух тысяч. Места под прокатные самокаты администрация выделяет безвозмездно.

Идея Samocat Sharing принадлежит калининградскому бизнесмену. В этом году сервис заработал в Москве, станции появляются в Сочи и Краснодаре. В планах – вся Россия. Пока в компании не выделили технических особенностей Петербурга, которые могли бы помешать запуститься в городе. Ранее каршеринговый оператор YouDrive отказался от своей модели проката самокатов из-за отсутствия в Северной столице подходящей инфраструктуры и безбарьерной среды.