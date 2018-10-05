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Общество
05.10.2018 13:42
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«Это угроза запрета на профессию». ЕСПЧ проверит «цензуру» в российском Кодексе профессиональной деятельности адвоката

Адвокат Игорь Трунов обратился в Европейский суд по правам человека после отказа Хамовнического суда Москвы в декабре 2017 года отменить действие Кодекса профессиональной деятельности адвоката (КПЭА). Позже Мосгорсуд оставил это решение в силе.

В жалобе, поданной в Страсбург, юрист настаивает на нарушении российскими судами сразу трёх статей Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод («Право на справедливое судебное разбирательство», «Право на уважение частной и семейной жизни», «Свобода выражения мнения»).

Игорь Трунов утверждает, что после внесения ряда поправок в Кодекс о профессиональной деятельности адвоката документ «позволил привлекать к ответственности адвокатов за действия, не связанные с профессиональными обязанностями».

В сентябре 2017 года адвокатская палата Московской области лишила юриста статуса адвоката «за грубые нарушения Кодекса». Сам Трунов пояснил, что причиной стало его публичное выступление на конференции адвокатов, где он говорил, что президенты адвокатских палат занимают должности по четыре срока в нарушение закона, а также обвинял коллег в коррупции. Позже Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск юриста и вернул ему адвокатский статус.

«Речь идёт не о цензуре на профессиональную деятельность адвоката. Это нормально, когда профессиональная деятельность находится под этическим контролем. Но когда начинается цензура на личную, общественную, политическую жизнь, это недопустимо. Эти вопросы в России регулируются совершенно другими нормами, а не Кодексом профессиональной этики адвоката, – сказал Игорь Трунов «Фонтанке» и уточнил, что у него нет данных о количестве адвокатов, лишившихся своего статуса по тем же причинам. – Суть не в количестве, а в том, что эта угроза нависает над всеми адвокатами России. Она давит на всех угрозой запрета на профессию».

Юрист рассчитывает получить ответ от ЕСПЧ в ближайшие полгода.

Игорь Трунов, в частности, известен успешной защитой интересов родственников жертв авиакатастрофы петербургского самолёта Ту-154 под Донецком в 2006 году. Он также представлял интересы потерпевших по таким громким делам, как теракты в театральном центре на Дубровке и в аэропорту Домодедово. 

В начале нулевых юрист вступил в «Единую Россию». В 2009 году возглавил московское отделение партии «Правое дело». В 2013-м он создал партию "Демократическая правовая Россия". С 2014 года – председатель Московского отделения Российского Красного Креста. В апреле 2017 года Конституционный суд России после жалобы Трунова запретил Центризбиркому снимать политические партии с выборов за выдвижение в нескольких одномандатных округах больше, чем по одному кандидату. 

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