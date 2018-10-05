Шведская школьница нашла в озере 1500-летний меч викингов и едва не выкинула, перепутав с палкой

Восьмилетняя Сага Ванечек во время купания в озере Видестерн случайно сделала сенсационное открытие, хотя сначала приняла его за «какую-то палку». Об этом 5 октября сообщает шведское издание The Local.

Фото: jonkopingslansmuseum.se

Девочка хотела выкинуть странный предмет, однако в последний момент заметила эфес. «Папа! Я нашла меч!» – крикнула Ванечек отцу.

Мужчина вместе с дочерью обратился в местный музей. Исследователи констатировали, что меч и ножны из дерева и кожи были изготовлены V – VI веках нашей эры и принадлежат викингу. Археологи не стали сразу объявлять об открытии, чтобы избежать попыток найти в Видестерне новые артефакты. После этого ученые сами проверили дно озера в поисках ценных находок, а только потом разрешили обнародовать информацию.

Отец девочки в «Фейсбуке» рассказал, что находка была сделана до матча чемпионата мира по фтуболу между Францией и Хорватией. По его словам, археологи были взволнованы, когда увидели меч, так как он стал самым старым в истории Швеции.