Пулково могут переименовать по решению общественности

Если аэропорт Пулково сменит название, то новое имя выберет общественность. Так глава компании «Воздушные ворота Северной столицы» Владимир Якушев 5 октября прокомментировал возможное переименование аэровокзала в рамках проекта «Великие имена России».

«Мы гордимся именем Пулково, аэропорта с давней традицией. Мне пока в голову не приходила эта идея. Если общественность решит, то она и имя выберет», – сообщил Якушев.

Напомним, 4 октября на заседании Общественной палаты России представили проект по переименованию 45 российских аэропортов «Великие имена России». Общественники предложили присвоить имена выдающихся деятелей культуры всем российским воздушным воротам. Проект будет реализован в качестве общенационального конкурса. Инициаторами выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

В ходе обсуждения 4 октября председатель Патриаршего совета по культуре – митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов, в СМИ его называют «духовником Путина») привел в пример аэропорт в Воронеже, у которого «слишком лихое название – «Бесовец». Однако в действительности воронежский аэропорт называется «Чертовицкое», а упомянутая Шевкуновым воздушная гавань находится в Петрозаводске.