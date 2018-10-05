Полтавченко выйдет на работу в ОСК на следующей неделе

Экс-губернатор Георгий Полтавченко намерен приступить к новой работе уже на следующей неделе. Об этом он заявил 5 октября журналистам.

По его словам, он пока не намерен забирать с собой кого-то из команды Смольного в Объединённую судостроительную корпорацию.

«Я сейчас изучаю источники информации об ОСК. Я понимаю, чем они занимаются, но деталей не знаю», – рассказал Полтавченко. По его словам, он ни о чем не жалеет, уходя с поста руководителя города.

«Запущенных или неразрешенных проблем в городе просто не существует. Есть проблемы, связанные с нашими климатическими условиями. Как и мне каждый год, Александру Дмитриевичу нужно особое внимание уделить прохождению осенне-зимнего сезона. В городе нужно решать вопрос о создании скоростных магистралей, чтобы дальше разгружать центр города. Есть целый ряд вопросов с промышленностью и экономикой, который можно решить за счёт привлечения инвестиций», – оставил напутствие экс-глава города врио губернатора Беглову.