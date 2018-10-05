«Я жду, когда объявят, что Карфаген разрушила Россия». Матвиенко высказалась об обвинениях РФ в кибератках
Ложью и фейком назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинения России со стороны США в хакерских атаках. По её мнению, в отношении РФ ведётся «злобная» информационная война.
«Как будто специальная фабрика создана, которая каждый день фабрикует эти фейковые новости, эту ложь. Российская угроза должна обязательно быть, и каждый день нужно в умы западного обывателя вбивать мысль о российской угрозе, поэтому продолжают фабриковать белыми нитками шитые новости и провокации», — цитирует политика «Интерфакс» 5 октября.
По словам Матвиенко, в России уже даже не пытаются анализировать подобные обвинения, поскольку «это невозможно». «Вот я все жду, когда же они объявят, что Карфаген разрушила Россия. Это было бы финальной точкой в этих изысках», – отметила она.
Ранее Валентина Матвиенко назвала очередным фейком обвинение России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По её мнению, подобные заявления «направлены на раскручивание витка русофобской кампании».
Справка:
Четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной боинге MH17. Минюст США обвинил тех же людей (а также еще троих сотрудников ГРУ) во взломе ОЗХО, FIFA, Международное антидопинговое агентство (WADA), химических лабораторий в Великобритании и Швейцарии.