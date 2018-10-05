«Я жду, когда объявят, что Карфаген разрушила Россия». Матвиенко высказалась об обвинениях РФ в кибератках

Ложью и фейком назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинения России со стороны США в хакерских атаках. По её мнению, в отношении РФ ведётся «злобная» информационная война.

«Как будто специальная фабрика создана, которая каждый день фабрикует эти фейковые новости, эту ложь. Российская угроза должна обязательно быть, и каждый день нужно в умы западного обывателя вбивать мысль о российской угрозе, поэтому продолжают фабриковать белыми нитками шитые новости и провокации», — цитирует политика «Интерфакс» 5 октября.

По словам Матвиенко, в России уже даже не пытаются анализировать подобные обвинения, поскольку «это невозможно». «Вот я все жду, когда же они объявят, что Карфаген разрушила Россия. Это было бы финальной точкой в этих изысках», – отметила она.

Ранее Валентина Матвиенко назвала очередным фейком обвинение России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По её мнению, подобные заявления «направлены на раскручивание витка русофобской кампании».