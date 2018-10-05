Статистика угонов: половина похитителей не церемонятся даже с дорогими машинами

Каникулы закончились: с наступлением осени угонщики заметно активизировались. За сентябрь компания «Аркан» зафиксировала 18 попыток угона автомобилей своих клиентов: 10 – в Петербурге и Ленинградской области, четыре – в Москве и Московской области, и четыре – в других регионах.

Абсолютным и бессменным лидером по популярности у угонщиков, по данным компании, остаётся японский бренд Toyota (девять попыток угона), в зоне особого риска находятся модели Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado 150 и Camry. На втором месте тоже «тойотовская» марка – Lexus (три попытки). Третье место разделили бренды Mazda, Land Rover, Mercedes и Honda (по одной попытке).

Большинство попыток угона совершается в вечернее и ночное время. Примерно в половине случаев угонщики используют методы считывания сигнализации без повреждений, в 33% случаев разбивают стекло, в 17% повреждают замок двери.