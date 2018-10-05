Полтавченко: Разгона митинга противников пенсионной реформы не было. Полиция пресекала нарушение ПДД
Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уверен, что 9 сентября не было «жёсткого разгона митингующих против пенсионной реформы». Об этом он сообщил журналистам на брифинге в Смольном 5 октября.
Корреспонденты попросили прокомментировать события 9 сентября, когда во время акции на площади Ленина полиция задержала более 600 человек.
«Разгона не было. Были абсолютно законные и легитимные действия правоохранительных органов по пресечению правонарушений ПДД», – заявил бывший градоначальник.
Справка:
Акция против повышения пенсионного возраста, заявленная сторонниками Алексея Навального, прошла в Петербурге 9 сентября. Изначально согласованное мероприятие получило статус несанкционированного из-за ремонта 100-летней трубы. В результате больше 600 человек доставили в отделы полиции, 80 из них оказались несовершеннолетними.