Полтавченко: Разгона митинга противников пенсионной реформы не было. Полиция пресекала нарушение ПДД

Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уверен, что 9 сентября не было «жёсткого разгона митингующих против пенсионной реформы». Об этом он сообщил журналистам на брифинге в Смольном 5 октября.

Корреспонденты попросили прокомментировать события 9 сентября, когда во время акции на площади Ленина полиция задержала более 600 человек.

«Разгона не было. Были абсолютно законные и легитимные действия правоохранительных органов по пресечению правонарушений ПДД», – заявил бывший градоначальник.