На границе с Финляндией поймали сирийца с 1400 банками снюса

Гражданин Сирийской Арабской Республики был задержан на пункте пропуска «Торфяновка» с грузом контрабанды.

Как сообщили в пресс-службе Выборгской таможни 5 октября, мужчина приехал в Россию из Финляндии на автомобиле марки «Хёнде» 27 сентября. Таможенный пёс с красивой кличкой Зонненвельт Дэнсинг Флейм (буквальный перевод: "Солнечный мир, танцующий огонь") указал на скрытый товар. Как оказалось, в машине сириец вёз 1390 банок шведского жевательного табака весом 44 кг. Общую стоимость контрабанды оценили в 7400 шведских крон (более 54 тыс. рублей по актуальному курсу).

Водитель настаивал, что вёз снюс по просьбе третьих лиц. В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении.