Россия заключила контракт с Индией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 на 5 млрд долларов

В Дели подписан контракт между Индией и Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом 5 октября пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Он уточнил, что подписание состоялось на полях переговоров между Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Ранее в Кремле сообщали, что речь идет о поставке пяти полков С-400, общая сумма сделки превышает 5 млрд долларов.

Отметим, ранее ходили слухи, что Индия может отказаться от сделки из-за угрозы введения санкций США. Однако страна ограничений не испугалась.