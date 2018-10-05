Россия заключила контракт с Индией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 на 5 млрд долларов
В Дели подписан контракт между Индией и Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом 5 октября пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Он уточнил, что подписание состоялось на полях переговоров между Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Ранее в Кремле сообщали, что речь идет о поставке пяти полков С-400, общая сумма сделки превышает 5 млрд долларов.
Отметим, ранее ходили слухи, что Индия может отказаться от сделки из-за угрозы введения санкций США. Однако страна ограничений не испугалась.
Справка:
Напомним, за сотрудничество с Россией уже пострадал Китай — в 2018-м он получил ранее заказанные зенитные ракетные комплексы, после чего под санкции США попали департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу. 5 октября стало известно, что поставки российских истребителей Су-35 в Индонезию отложены из-за американских санкций.