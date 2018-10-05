Нобелевскую премию мира дали борцам с сексуальным насилием, а не Сенцову

Престижную награду – Нобелевскую премию мира – в 2018 году получили представители Ирака и Демократической Республики Конго (ДРК). Ранее сообщалось, что в списке номинантов есть украинский режиссер Олег Сенцов.

Норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира врачу из ДРК Денису Муквеге и иракской правозащитнице Наде Мурад Басе Таха за «усилия, направленные на прекращение сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов». Об этом 5 октября заявил комитет.

На Нобелевскую премию мира в этом году претендовал 331 кандидат, причем треть – организации. Несмотря на то, что имена претендентов не называются, СМИ сообщали, что Польшей на премию выдвинут украинский режиссер Олег Сенцов, который приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Среди претендентов также назывались американский президент Дональд Трмап, президент Южной Кореи Мун Чже Ин, глава Северной Кореи Ким Чен Ын и каталонский политик Карлес Пучдемон.

Напомним, что Нобелевская премия-2018 по физике присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд за работы по изучению лазеров. Награду в области медицины получил японско-американский тандем Джеймса Эллисона и Тасуку Хондзё за их открытия в терапии рака. Нобелевскую премию по химии завоевали сразу трое ученых. Их открытия связаны с поиском новых лекарств и источников энергии.