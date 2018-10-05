«Группа ЛСР» – №1 по энергоэффективности по версии RAEX

ПАО «Группа ЛСР»

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 600 крупнейших компаний России, работающих в ключевых отраслях экономики. По итогам 2017 года «Группа ЛСР» стала победителем в номинации «Лидеры бизнеса: энергоэффективность».

Также наша компания подтвердила статус одной из крупнейших строительных компаний страны, закрепившись в первой сотне RAEX-600. В отдельном отраслевом рейтинге «Группа ЛСР» занимает второе место (учитывались объемы реализации продукции в денежном выражении). Напомним, по итогам 2017 года выручка компании увеличилась до 138,5 млрд рублей, что на 30% больше, чем за 2016 год.

Ежегодный рейтинг крупнейших компаний России составлен агентством «РАЭКС-Аналитика» уже в 24-й раз и является репрезентативным списком ведущих российских компаний. За годы своего существования он получил признание как в России, так и за ее пределами, его результаты широко цитируется российскими и зарубежными СМИ и сертифицируются ведущими международными аудиторами.

В 1995-2003 годах в рейтинг входили только промышленные компании, а список насчитывал 200 предприятий. В 2004 году список был расширен до 400, а в рейтинге смогли принять участие компании всех сфер деятельности. Начиная с 2015 года, в список включается 600 компаний.

В рамках нынешнего рейтинга выявлен также комплексный вклад крупного бизнеса в социально-экономическое развитие страны. В связи с этим RAEX-600 дополнен списками лидеров по ряду важнейших направлений: инвестиции, инновации, экологическая и социальная ответственность, международная интеграция. Отметим, что в прошлом году рейтинговое агентство RAEX пересмотрело кредитоспособность «Группы ЛСР» по новой методологии и присвоило компании рейтинг на уровне «ruA». Прогноз по рейтингу – стабильный.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»