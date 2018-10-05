«Как гражданин, я свой голос отдаю Беглову». Полтавченко готов поддержать врио губернатора на выборах в сентябре 2019 года

Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко готов поддержать Александра Беглова на выборах в 2019 году. Об этом он сообщил журналистам на пресс-подходе в Смольном 5 октября.

«Я уже не политический руководитель города, не губернатор, и, как гражданин, я свой голос отдаю Александру Беглову. Будет ли он выдвигаться, надо его спросить», – отметил Полтавченко.

Он также ещё раз повторил, что Петербург не терпит политической «клоунады и буффонады». В ответ на просьбу журналистов пояснить, о чем речь, он заявил, что «это понятные слова».