«Как гражданин, я свой голос отдаю Беглову». Полтавченко готов поддержать врио губернатора на выборах в сентябре 2019 года
Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко готов поддержать Александра Беглова на выборах в 2019 году. Об этом он сообщил журналистам на пресс-подходе в Смольном 5 октября.
«Я уже не политический руководитель города, не губернатор, и, как гражданин, я свой голос отдаю Александру Беглову. Будет ли он выдвигаться, надо его спросить», – отметил Полтавченко.
Он также ещё раз повторил, что Петербург не терпит политической «клоунады и буффонады». В ответ на просьбу журналистов пояснить, о чем речь, он заявил, что «это понятные слова».
Справка:
Напомним, что 3 октября Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию, а полпреду по СЗФО Александру Беглову стать врио губернатора Петербурга и, возможно, принять участие в выборах главы региона в 2019 году.