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Власть
05.10.2018 12:27
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«Я тоже православный и тоже этим горжусь». Беглов позвал Полтавченко на чай и обещал вывести Петербург на первое место по патриотическому воспитанию

В своём первом выступлении в Смольном врио губернатора Александр Беглов пообещал, что займётся патриотическим воспитанием молодёжи и взаимодействием с парламентом. Своего предшественника он похвалил за проведение президентских выборов и сохранение спокойствия в городе. 

«Георгий Сергеевич никуда из города не уходит. У него высокая должность федерального масштаба», – заявил Беглов на официальной церемонии в Смольном 5 октября. 

«Я тоже православный и тоже этим горжусь. Важно, что вам удалось стабилизировать обстановку в городе», – обратился Беглов к своему предшественнику. Он заметил, что Полтавченко достроил стадион, КАД, провел без происшествий чемпионат мира по футболу. Отдельно Беглов отметил невероятный результат на выборах президента.   

«Я по своей работе помню, что это непростая задача — взаимодействие с Законодательным собранием. Если нет понимания с депутатами, то это плохо для города. Законодательная и исполнительная власть должны работать рука об руку», – заключил Беглов. Он также сообщил, что будет заниматься патриотическим воспитанием молодёжи и намерен вывести Петербург на первое место по этому показателю. Помимо прочего своей задачей он считает «избежать коррупционных скандалов». 

В заключение он пригласил Полтавченко в Смольный: «Заходите на чашку чая ко мне или к коллегам».


© Фонтанка.Ру

Справка:

Напомним, что 3 октября Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию, а полпреду по СЗФО Александру Беглову стать врио губернатора Петербурга и, возможно, принять участие в выборах главы региона в 2019 году. 

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