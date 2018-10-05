В центре Петербурга спасли раненого вальдшнепа

Птица была неспособна покинуть Санкт-Петербург и улететь на зимовку без помощи горожан и специалистов.

Прохожие обнаружили раненую птицу на улице Чайковского 4 октября и, не зная, как ей помочь, обратились в петербургский комитет по природопользованию. Приехавшие на место инспекторы в области охраны окружающей среды опознали в бедняге вальдшнепа. Теперь его ждет реабилитация. Об этом 5 октября сообщил комитет по природопользованию.

Фото: Комитет по природопользованию

Вальдшнеп, или лесной кулик, как название этой птицы переводится с немецкого, известен своим скрытным образом жизни, поэтому появление птицы в светлое время суток в центре мегаполиса – экстраординарное событие. Причиной, как установили специалисты, стало повреждение левого крыла, из-за которого пернатый не смог продолжить свой путь на зимовку. Лесного кулика отправили в центр реабилитации диких животных «Сирин», после чего он сможет вернуться в природу.

«Появление вальдшнепа в центре города связано с началом осенней миграции, для которого характерны так называемые «высыпки» — внезапные появления птиц в местах, где они никогда не гнездились», – объяснил начальник отдела комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Осенняя миграция этих птиц обычно приходится на период с октября по ноябрь. Они могут добираться на зимовку как по одиночке, так и в небольших группах. Для проведения зимы вальдшнеп предпочитает целый ряд мест от Европы и Африки до Индии и Индокитая. Лесной кулик также иногда остается на зимовку и в России – на южном побережье Крыма.

В Санкт-Петербурге лесные кулики облюбовали для гнездования особо охраняемые природные территории, например Гладышевский и Юнтоловский заказники, Сестрорецкое болото, северное побережье Невской губы и Щучье озеро. В России вальдшнепов можно встретить в Архангельской области, на Урале, в долинах Енисея и Оби, а также в бассейнах Лены и Колымы. В мире ареал их обитания довольно широк – от Пиренейского полуострова и Канарских островов до Японии.