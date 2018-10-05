Второй выход с «Приморской» появится на противоположном берегу Смоленки

Второй вестибюль станции метро «Приморская» планируют разместить на улице Беринга. Это следует из распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре Смольного, опубликованного 5 октября.

Фото: КГА

Согласно документу, от второго вестибюля на противоположный берег Смоленки будет вести подземный тоннель. Подготовить документацию по планировке территории планируется до 15 октября 2019 года.

В конце мая открыли две новые станции зелёной ветки — «Новокрестовскую» и «Беговую». Строительство двух станций обошлось в 36,8 млрд рублей, из которых 13,8 млрд рублей выделил федеральный бюджет, а остальное — город. При этом сумма госконтракта на строительно-монтажные работы составила 30,9 млрд рублей. Позже на «Беговой» обвалилась плитка и возникли проблемы с траволаторами.