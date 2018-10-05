«Машина стала неуправляемой». Истребитель МиГ-29 разбился под Москвой

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Московской области, он упал в лес. Как передает 5 октября РБК со ссылкой на ТАСС, пилоты успели катапультироваться.

Авария произошла в Коломенском районе, ее причиной, скорее всего, стала техническая неисправность, сообщили источники «Интерфакса». Они уточнили, что во время полета «машина стала неуправляемой». По предварительным данным, пилоты катапультировались и выжили.

По информации Пятого канала, на борту истребителя во время экспериментального полета произошел пожар, в результате инцидента есть один пострадавший. Истребитель МиГ-29, по предварительным данным, принадлежит Летно-исследовательскому институту имени Громова.