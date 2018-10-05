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Общество
05.10.2018 12:25
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Археологический памятник, из-за которого «заморозили» участок М-11, оказался огромным и многослойным

Археологический памятник, из-за которого, как писала «Фонтанка», пришлось приостановить строительство трассы М-11 у посёлка Войскорово, что под Тосно, оказался масштабным и богатым на находки; самым ранним из них больше 3 тысяч лет. О работе историков рассказывает 5 октября на своём сайте ГК «Автодор». Срок завершения строительства 7-го и 8-го участков трассы, скорее всего, придется сдвинуть на более позднее время, отмечается в сообщении.

Древние предметы были найдены на 663-м километре строящейся дороги М-11 «Столица» (Москва – Санкт-Петербург), неподалёку от реки Ижора, то есть на территории седьмого и восьмого участков. Первоначально комитет по культуре Ленобласти выдал подтверждение об отсутствии в полосе отвода дороги археологических памятников. Никто не подозревал, что они там есть: этот участок не входит в зону охраны объектов культурного наследия. Поэтому проведения археологических раскопок перед строительством вовсе не планировали.

Но когда в конце этой весны генподрядчик (итало-турецкая компания «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» ) приступил к земляным работам, рабочие нашли остатки, как позже выяснилось, древнего очага. По условиям договора строители обязаны известить об этом заказчика, то есть ГУ «Автодор». Участок осмотрели представители «Автодора», концессионера ООО «Магистраль двух столиц», областного комитета по культуре и ФГБУН «Институт истории материальной культуры РАН». Оказалось, что находка действительно ценная и это объект археологического наследия.

«Если на пути дорожных строителей встречается такой памятник археологии, то строительство необходимо приостановить, памятник нужно полностью раскопать и исследовать, и занимаются этим не строители, а историки. Таково требование статьи 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ №73», и это правильно, так как объекты истории и культуры необходимо бережно сохранять», – отмечает «Автодор».

Специалисты ООО «Инженерно-технический центр специальных работ» приступили к раскопкам, строительные работы «заморозили». Объект «Поселение Войскорово» оказался крупным – 7168 квадратных метров. Там уже нашли более 400 хозяйственных и столбовых ям с фрагментами керамических сосудов штрихованной керамики, кварцевые отщепы и фрагмент шлифовального топора, несколько очагов. Но это не всё. Найдены следы славянской колонизации местности примерно XIV – XV веков – характерные для славян керамические сосуды, ножи, пряслица (грузики для веретена), украшения. В северной же части территории много более поздних находок – XVI – XIX веков, а также военные сооружения времен Великой Отечественной войны: блиндажи, окопы, линии связи.

Археологический памятник, из-за которого «заморозили» участок М-11, оказался огромным и многослойным

Когда научно-исследовательские и спасательные археологические полевые работы на объекте завершатся, комитет по культуре снимет требование о приостановке работ, и генподрядчик продолжит строительство дороги. Срок завершения работ, вероятно, сдвинется.

Изначально трассу М-11 планировали открыть к чемпионату мира по футболу 2018 года, но дату сдачи неоднократно переносили. В начале сентября министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что «это может произойти уже в следующем году».

Приостановка дорожных работ из-за исторических находок не редкость. Летом на месте строительства трассы А-121 «Сортавала» нашли следы древнего поселения, и дорожники освободили землю для археологов. При этом на других участках возведение трассы продолжалось по плану. Сейчас раскопки закончены, строительство возобновилось.

Приостанавливать работы, проводить новый конкурс и сдвигать сроки сдачи объекта пришлось и при строительстве развязки к «Экспофоруму» на Пулковском шоссе, где нашли остатки воинских захоронений времён Великой Отечественной войны.

Справка:

Трасса М-11 пройдет от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД). В июне 2018 года был открыт двухсоткилометровый участок М-11 в Тверской и Новгородской областях (с 334-го по 543-й км), продолживший обходы Торжка и Вышнего Волочка. Стоимость проезда по 330-километровому участку М-11 в Тверской и Новгородской областях составляет для легковых автомобилей от 356 рублей (при использовании транспондера T-pass ООО «Автодор – Платные дороги» в рамках программы лояльности) до 660 рублей. В марте 2018 года глава правления «Автодора» Сергей Кельбах заявил, что стоимость проезда по всей трассе составит около 2 тысяч рублей.

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