Бывшему президенту Южной Кореи дали 15 лет тюрьмы за коррупцию. Это уже четвертый экс-лидер страны, получивший срок

Бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака суд приговорил к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом 5 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на корейские СМИ.

Помимо лишения свободы, Ли Мен Баку назначен штраф — 11,5 млн долларов. Суд согласился с выводами следствия о том, что экс-президент был фактическим владельцем компании по производству автомобильных запчастей DAS. По документам бизнес принадлежал брату Ли Мен Бака. Суд же решил, что компания использовалась для формирования тайных финансовых счетов.

Кроме того, экс-президент брал взятки от Samsung Electronics, что позволило компании избегать расследования об уклонении от уплаты налогов. Чиновника обвиняли всего по 16 пунктам — в том числе в злоупотреблении служебными полномочиями и доверием.

Отметим, Ли Мен Бак был президентом Южной Кореи с 2008-го по 2013 год. До этого он был мэром Сеула и гендиректором строительной компании Hyundai Engineering and Construction. Корейское издание YTN подчеркивает, что это уже четвертый экс-лидер страны, которого приговорили к тюремному заключению.