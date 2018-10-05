Глава ВТБ Костин: Нельзя «пугать народ» полным уходом от доллара. Это утопия

Полный отказ России от доллара – это утопия, в очередной раз заговорил про «дедолларизацию» глава ВТБ Андрей Костин.

«Нельзя «пугать народ» полным уходом от доллара. Это невозможно сделать, это утопически. Я же реалист, я работаю в банковском секторе. Поэтому, конечно, никто доллары в России не будет запрещать, их ограничивать – это абсолютно четкая позиция нашего руководства. Население может спать спокойно, особенно если деньги в банке», цитирует банкира 5 октября «Коммерсантъ».

При этом Костин добавил, что дедолларизация для экономики нужна как способ стабилизации рубля, а самой идее, о которой россияне узнали в минувшем сентябре, на самом деле «лет 15».

«Не исхожу из политических целей, а исключительно из соображений того, что более широкое использование рубля и использование российских площадок дает больше бизнеса российским банкам, повышает конкурентные условия, способствует более стабильному развитию нашей валюты, спрос на рубли будет более высокий», – верит в успех своей инициативы Андрей Костин.

Впрочем, с минувшей среды идея имеет соавторов. 3 октября в правительстве России подтвердили, что проект мер по дедолларизации российской экономики действительно разрабатывается. Один из собеседников издания The Bell заявил, что премьер Дмитрий Медведев должен утвердить документ в ближайшие две недели.

2 октября Андрей Костин заявил, что идея дедолларизации была поддержана Владимиром Путиным.