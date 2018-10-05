Фонтаны Петербурга уходят на зимовку

Водоканал начинает работы по консервации фонтанов Северной столицы. Одним из последних на зимовку отправится комплекс у Казанского собора.

Фонтаны в Кронштадте, Сестрорецке и в Металлострое уже законсервированы, а в данный момент к зиме готовят комплекс на площади Ленина. К концу месяца все работы будут закончены, сообщает 5 октября предприятие.

Сотрудники Водоканала ежегодно готовят сооружения к минусовым температурам. Из фонтанов полностью сливают всю воду, проводят очистку, а также демонтируют светильники и насадки.

График консервации петербургских фонтанов опубликован на сайте Водоканала. Следующим консервации подвергнется «Мальчик с уткой» в Таврическом саду, а последним 30 октября на зимовку уйдет фонтан у Казанского сбора.