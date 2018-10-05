В голландском квартале «Янила Драйв» стартовали продажи нового корпуса

Ленстройтрест

ГК «Ленстройтрест» вывела в продажу новый корпус второй очереди ЖК «Янила Драйв», который является частью большого голландского квартала «Янила» в микрорайоне Янино.

Отличительная особенность корпуса – собственный кинотеатр под открытым небом. На старте продаж стоимость квартир составит от 2,2 млн рублей.

Новый односекционный корпус высотой в 9 этажей располагается в глубине жилого квартала и включает 62 квартиры площадью 2 973 кв. м. Основную долю в квартирографии дома занимает двухкомнатное жилье – почти 70% от общего объема предложения. Его площадь варьируется от 46 до 56 кв. м. На однокомнатные квартиры метражом 36-41 кв. м приходится около 30%. Студий и крупногабаритных форматов жилья не предусмотрено.

ГК «Ленстройтрест» предлагает покупателю несколько вариантов отделки на выбор – черновую, отделку от застройщика и индивидуальный дизайн-проект жилого пространства, который можно разработать благодаря онлайн-услуге «Конфигуратор отделки». Данный сервис позволяет оформить квартиру в соответствии с личными вкусами и предпочтениями клиента, а также сразу рассчитать затраты на выполнение ремонта.

На начальном этапе квартиры в новом корпусе можно приобрести с использованием ипотечного кредитования от ведущих банков Северо-Западного региона. Кроме того, застройщик предлагает различные варианты рассрочек.

«Жилой комплекс «Янила Драйв» состоит из четырех корпусов, отличающихся друг от друга не только фасадами, но и этажностью, количеством квартир в самом доме и на лестничной площадке, структурой квартирографии. За счет разнообразного ассортимента квартир каждый покупатель найдет оптимальный вариант для себя. «Визитной карточкой» нового корпуса станет собственный уличный кинотеатр, который будет функционировать в теплое время года», – говорит Ольга Копейкина, директор по продажам и маркетингу ГК «Ленстройтрест».

Напомним, что голландский квартал «Янила» возводится в одном из самых экологически чистых микрорайонов Ленинградской области – Янино. Проект разработал архитектор Рюрд Гитема, партнер архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Респектабельное благоустройство территории, современная архитектура, природа снаружи и внутри квартала, полноценная инфраструктура – таким должен быть европейский пригород по мнению компании «Ленстройтрест». ЖК «Янила Кантри», являющийся частью квартала «Янила», – победитель Федеральной премии Urban Awards 2018 в номинации «Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области».

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/