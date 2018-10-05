«Если у кого-то есть грешки, лучше завтра собрать вещи». Беглов взял на работу членов правительства Полтавченко

Первым распоряжением врио губернатора Петербурга Александра Беглова стало восстановление в должности уволенного накануне правительства. Об этом он сообщил на официальной церемонии в Смольном 5 октября.

Традиционно при увольнении губернатора вместе с ним уходит в отставку и правительство. Начиная с 3 октября все руководители в Смольном носили приставку «и.о.».