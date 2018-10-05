«Если у кого-то есть грешки, лучше завтра собрать вещи». Беглов взял на работу членов правительства Полтавченко
Первым распоряжением врио губернатора Петербурга Александра Беглова стало восстановление в должности уволенного накануне правительства. Об этом он сообщил на официальной церемонии в Смольном 5 октября.
Традиционно при увольнении губернатора вместе с ним уходит в отставку и правительство. Начиная с 3 октября все руководители в Смольном носили приставку «и.о.».
«Надо делать все, чтобы горожане сказали, что у нас классное правительство и руководство. Если у кого-то есть грешки, лучше завтра собрать вещи. Если нет, то будем работать», – сообщил новый градоначальник.
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Справка:
Напомним, что 3 октября Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию, а полпреду по СЗФО Александру Беглову стать врио губернатора Петербурга и, возможно, принять участие в выборах главы региона в 2019 году.