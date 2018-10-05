Спасите маленькую Лизу

Маленькая Лиза с рождения страдает от критического кислородного голодания. У неё парциальная красноклеточная аплазия костного мозга, это когда в крови отсутствуют самые главные клетки – эритроциты, которые разносят кислород по всему организму. Все полтора года жизни Лизе ежемесячно переливают кровь, но это даёт лишь временное облегчение. Помочь малышке может только трансплантация костного мозга. Но стоит лечение огромных денег.

Петербургский Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств на проведение ТКМ.

Логинова Лиза, 1,5 года.

Парциальная красноклеточная аплазия костного мозга.

Стоимость 17 950 160 рублей.

Появления Лизы в семье ждали с нетерпением. Когда первая дочь подросла, родители заскучали по пеленкам, погремушкам и топоту детских ножек. Поначалу беременность протекала нормально, однако на втором триместре проявилась опасная инфекция. Маму срочно отправили в областную больницу и сделали кесарево сечение. Малышка родилась с пороком сердца, наглоталась внутриутробных вод и не могла дышать без аппарата ИВЛ. Маме её даже не показали – сразу унесли в реанимацию, где она провела десять долгих дней.

Врачи не верили, что Лиза выживет, но случилось чудо. Спустя три недели интенсивной терапии она смогла дышать. Малышку отпустили домой, но уже через месяц после выписки она снова была в больнице – из-за критически низкого уровня гемоглобина. После многочисленных обследований, пункций и госпитализации стало ясно, что костный мозг Лизы не вырабатывает красный росток, отвечающий за кровь. Страшный диагноз – парциальная красноклеточная аплазия. Лизе назначили гормональную терапию, но её хватило лишь на полгода. Сейчас организм ребёнка поддерживается только за счет переливаний крови от доноров.

Лиза живет вместе с родителями и старшей сестрой в маленьком посёлке в Иркутской области. Каждый месяц её семья отправляется в изнурительную многочасовую поездку в Иркутск – на очередную трансфузию, которая подарит малышке ещё несколько недель жизни. И каждый раз Лиза садится в машину с плачем – знает, что сейчас её повезут в больницу на болезненные процедуры.

К сожалению, переливания не решают проблему недостатка эритроцитов, а только на время облегчают состояние. Да и время это неуклонно сокращается. Если раньше интервал между трансфузиями составлял шесть месяцев, то последний промежуток длился всего три недели. Врачи не сомневаются – Лизе как можно скорее нужна пересадка костного мозга. Её старшая сестра не подошла, поэтому с июня для Лизы ищется донор.

Трансплантация – чрезвычайно сложная, длительная процедура. Чтобы не рисковать здоровьем любимой дочери, родители обратились в хорошо зарекомендовавшую себя израильскую клинику «Хадасса», которая славится успешными ТКМ. Клиника готова принять Лизу уже в октябре. Но для этого нужна невероятная сумма – 253 891,93 долл. США. Таких денег у родителей Лизы просто нет, и собрать их в одиночку они не смогут. Им нужна ваша помощь.

Помочь Лизе можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша» – http://aleshafond.ru/children/loginova-liza?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=loginova.

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Логиновой Лизы"