Поджигатель храма на Ганиной Яме сам пришел в полицию. Он потерял документы на месте преступления

Пироман из Екатеринбурга, который в ночь на 4 октября поджег деревянный Царский храм, потерял документы на месте пожара.

Полиция Верхней Пышмы (Свердловская область) задержала 20-летнего уроженца Екатеринбурга, подозреваемого в поджоге храмового комплекса, возведенного в память о членах семьи Николая II. Подозреваемый сам пришел в полицейский участок, но не для того, чтобы сознаться в содеянном.

Об этом 5 октября сообщает издание Znak.com со ссылкой на пресс-секретаря регионального полицейского главка. В то время как полицейские искали поджигателя, наутро после происшествия молодой человек пришел в отдел полиции №15 УМВД по Екатеринбургу и рассказал, что потерял документы около Ганиной Ямы в день пожара. Полицейским показалось это подозрительным, и визитера допросили. 20-летний местный житель признался, что похитил деньги из ящика для пожертвований и поджег деревянный храм.

Мотив юного пиромана еще предстоит выяснить следствию. Сумма ущерба также еще не установлена. На данный момент известно, что огонь повредил иконостас и малый купол Царского храма. После проверки полиция собирается принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что деревянный храмовой комплекс в монастыре на Ганиной Яме построен в честь семьи императора Николая II (по одной из версий, расстрелянную царскую семью захоронили именно здесь). Это место посещают тысячи человек ежегодно. Поджог был совершен примерно в 1:25 4 октября. Для тушения быстро распространяющегося пламени понадобилось 16 пожарных машин и 65 сотрудников МЧС. Работы были закончены только в 5:26. Полицейские, осмотревшие место происшествия, сразу же установили криминальный характера возгорания.