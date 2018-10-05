Полтавченко в Смольном на прощание: Городу не нужна политическая клоунада
Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко попрощался с городским правительством и представил в Смольном нового руководителя Александра Беглова. Своей заслугой он назвал сохранение стабильности и рост экономики, а также пожелал новому главе не допустить в Петербурге «политической трескотни».
«За 7 лет все сделать невозможно, но мы сделали многое. В самые трудные годы мы не только удержали экономику города, мы обеспечили ее стабильный рост. Очень надеюсь, что этот рост продолжится при поддержке нового руководителя этого города», – сообщил Полтавченко.
Своего сменщика он назвал человеком, умеющим достойно служить отечеству, с традиционными политическими и моральными качествами.
«Он не допустит клоунад и политических буффонад. Город не терпит политической трескотни. Особенно когда страна испытывает неимоверное давление внешних сил», – подчеркнул бывший глава города.
Он пообещал Беглову, что коллектив правительства города будет ему помогать.
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Справка:
Напомним, что 3 октября Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию, а полпреду по СЗФО Александру Беглову стать врио губернатора Петербурга и, возможно, принять участие в выборах главы региона в 2019 году.