Полтавченко в Смольном на прощание: Городу не нужна политическая клоунада

Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко попрощался с городским правительством и представил в Смольном нового руководителя Александра Беглова. Своей заслугой он назвал сохранение стабильности и рост экономики, а также пожелал новому главе не допустить в Петербурге «политической трескотни».

«За 7 лет все сделать невозможно, но мы сделали многое. В самые трудные годы мы не только удержали экономику города, мы обеспечили ее стабильный рост. Очень надеюсь, что этот рост продолжится при поддержке нового руководителя этого города», – сообщил Полтавченко.

Своего сменщика он назвал человеком, умеющим достойно служить отечеству, с традиционными политическими и моральными качествами.

«Он не допустит клоунад и политических буффонад. Город не терпит политической трескотни. Особенно когда страна испытывает неимоверное давление внешних сил», – подчеркнул бывший глава города.

Он пообещал Беглову, что коллектив правительства города будет ему помогать.