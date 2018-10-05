Независимые АЗС готовятся к росту цен на дизель
Независимые продавцы топлива просят правительство отменить действующую с июня заморозку цен на АЗС. Письмо на эту тему направил вице-премьеру Дмитрию Козаку президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.
Как пишет «Коммерсант» 5 октября, в письме главы РТС отмечается: летом оптовые цены снижались, что улучшало маржу независимых АЗС. Но уже сейчас тонна летнего дизельного топлива стоит на 3% выше, чем еще несколько месяцев назад. Биржевая цена на зимнее дизтопливо дороже еще на 5 тысяч рублей за тонну.
Евгений Аркуша ожидает, что сезонный переход на зимнее топливо может повысить оптовые цены. Причину в этом он видит в росте себестоимости производства и «хроническом условно дефицитном» рынке.
Аркуша подтвердил изданию, что в связи с ростом оптовых цен независимые АЗС начали повышать цены, обороты их продаж падают, а заправки нефтекомпаний держат цены на уровне конца мая.
«Это замкнутый круг: при хронической нехватке зимнего дизтоплива в высокий сезон нефтяники снижают отгрузки на бирже, поскольку растет ажиотаж на их АЗС,— сказал он.— На Дальнем Востоке уже стоят очереди на заправках некоторых нефтекомпаний, поскольку цена у независимых АЗС уже выше».
Аркуша считает, что необходимо снять заморозку с цен, эту идею, по его словам, поддерживают и крупные нефтекомпании.
Справка:
7 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на жалобы петербургского автомобилиста, сказал, что цены выросли из-за «неточного регулирования» в энергетической сфере, и ситуация на топливном рынке сложилась «неправильная» и «недопустимая».
В результате правительство решило снизить акцизы на сырье и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен в рознице. При этом Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев независимых АЗС в России, заявил, что договоренность о заморозке розничных цен ставит под угрозу существование независимых АЗС – они уже начали закрываться. Без них физически будет невозможно обеспечить страну автомобильным топливом, а цены на бензин могут взлететь до 100 рублей за литр.