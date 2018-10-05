Независимые АЗС готовятся к росту цен на дизель

Независимые продавцы топлива просят правительство отменить действующую с июня заморозку цен на АЗС. Письмо на эту тему направил вице-премьеру Дмитрию Козаку президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Как пишет «Коммерсант» 5 октября, в письме главы РТС отмечается: летом оптовые цены снижались, что улучшало маржу независимых АЗС. Но уже сейчас тонна летнего дизельного топлива стоит на 3% выше, чем еще несколько месяцев назад. Биржевая цена на зимнее дизтопливо дороже еще на 5 тысяч рублей за тонну.

Евгений Аркуша ожидает, что сезонный переход на зимнее топливо может повысить оптовые цены. Причину в этом он видит в росте себестоимости производства и «хроническом условно дефицитном» рынке.

Аркуша подтвердил изданию, что в связи с ростом оптовых цен независимые АЗС начали повышать цены, обороты их продаж падают, а заправки нефтекомпаний держат цены на уровне конца мая.

«Это замкнутый круг: при хронической нехватке зимнего дизтоплива в высокий сезон нефтяники снижают отгрузки на бирже, поскольку растет ажиотаж на их АЗС,— сказал он.— На Дальнем Востоке уже стоят очереди на заправках некоторых нефтекомпаний, поскольку цена у независимых АЗС уже выше».

Аркуша считает, что необходимо снять заморозку с цен, эту идею, по его словам, поддерживают и крупные нефтекомпании.