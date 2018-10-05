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05.10.2018 12:21
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До императорских парков - на велосипеде

Пушкин и Павловск по праву считаются пригородными жемчужинами Петербурга. И прежде всего, благодаря своим великолепным парковым ансамблям. Вдвойне повезло тем, кто живет поблизости – им можно в любое время полюбоваться архитектурой и ландшафтами парков

До императорских парков - на велосипеде

shutterstock.com

Жители малоэтажных «Образцовых кварталов», которые ООО «Терминал-Ресурс» возводит на границе с Пушкиным, уже оценили все преимущества велосипедных прогулок по любимым местам отдыха российских императоров. Отсюда до знаменитых парковых ансамблей – рукой подать.

Картина маслом

Осень – самое подходящее время, чтобы насладиться великолепием парков Пушкина и Павловска: Екатерининского и Александровского, Баболовского и Буферного, Павловского и Отдельного. Художники говорят, что зимой парки, лишенные листвы, графичны, весной напоминают о пастельной живописи, а летом они – словно нежные акварели. Но самые выразительные краски можно увидеть осенью, когда парковые пейзажи – точь-в-точь написанные маслом полотна. У каждого парка своя история, и задумывались они с самого начала по-разному, а потому у жителей Пушкинского района Петербурга богатый выбор маршрутов с точки зрения ландшафтов и достопримечательностей. Кто-то с удовольствием кормит белок в Павловском парке: они там совсем ручные. Кому-то добавляет бодрости лазурь Екатерининского двора, а кого-то вдохновляет идея о посещении руин Баболовского дворца со знаменитой Царь-ванной. Но средство передвижения до этих мест, скорее всего, будет универсальным: велосипед!

Развитие сети велосипедных дорожек уже сегодня позволяет новоселам из «Образцовых кварталов» с легкостью преодолеть расстояние в 4,1 км через Александровскую до Баболовского парка. Другие парки расположены немного дальше, и если прокатиться в погожий осенний день, то разница в километраже совершенно не заметна.

К слову, «экскурсия» по большинству парков бесплатна. Вход в Баболовский, Александровский, Буферный, Отдельный и Фермский парки свободный. В Павловский парк вход без билета возможен утром, с 6.00 до 10.00, и в вечернее время, с 18.00 до 24.00. А вот чтобы попасть в роскошный Екатерининский парк, без билета не обойтись. Планируя прогулку, стоит учесть, что два самых популярных парка, Екатерининский и Александровский, открыты ежедневно с 7.00 до 21.00.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Не отходя от дома

Конечно, не все новоселы «Образцовых кварталов» все выходные разъезжают на велосипеде. Довольно много и тех, кто предпочитает отдыхать на природе буквально рядом с домом. Обширная территория жилого комплекса радует глаз роскошным ландшафтным дизайном и многообразием растений. По мнению застройщика, озеленение так же важно, как и выбор оптимальных объемно-планировочных решений или соблюдение норм обеспеченности парковочными местами. Кустарники, мелкие деревья и крупномеры высаживают одновременно задолго до заселения очередного «Образцового квартала». «Экосистема» территории застройки включает такие виды деревьев, как береза, клен, липа, тополь и даже хвойные. Особое отличие: небольшие деревья и кустарники ООО «Терминал-Ресурс» выращивает собственными силами, а деревья приобретают в специализированном питомнике.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Территория доброго соседства

Единая продуманная концепция благоустройства, единые поставщики – все это отражает общий подход к организации строительства, принятый в компании «Терминал-Ресурс». Это касается и качества стройматериалов, и соблюдения сроков, которые компания часто опережает. Особое внимание здесь уделяют разнообразию планировок -  они отличаются от одной строительной очереди к другой за счет окон в пол, эркеров или мансард с местом под монтаж каминов.

«Образцовые кварталы» – комплекс именно для жизни, а не под арендное жилье, подчеркивают в ООО «Терминал-Ресурс».  Отсюда и небольшая высотность по сравнению со среднерыночной (не более пяти этажей), и  невысокая плотность застройки.  Эти факторы стали решающим при выборе инженерных решений, позволяющих сократить коммунальные платежи – например, автономные котельные Viessmann на крышах, теплый водяной пол Uponor, большие площади остекления и так далее.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Покупатели, приобретающие квартиру в «Образцовых кварталах» для своей семьи, а не для сдачи в аренду, оценят и малошумные лифты Schindler, и вариативное зонирование внутриквартирного пространства, и даже территории зоны барбекю на придомовой территории, где так приятно просто полакомиться шашлыком или организовать праздник для соседей.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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