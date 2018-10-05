Индонезия может не дождаться российских истребителей из-за американских санкций

Поставки российских истребителей Су-35 в Индонезию отложены из-за санкций США. Об этом 5 октября пишет «Коммерсантъ».

Издание напоминает, что поставки были запланированы на октябрь 2018 года. Однако теперь Индонезия ждет гарантий от США, что американцы не будут вводить санкции против страны за сотрудничество с «Рособоронэкспортом». Причем это не единственная сложность. Сделку должен был профинансировать коммерческий банк, но для него это также грозит ограничениями.

Напомним, Индонезия подписала договор на поставку эскадрильи Су-35 еще в феврале 2018-го. Контракт оценивался в 1,154 млрд долларов. Причем около половины из этой суммы (570 млн) Индонезия собиралась оплатить поставками продукции невоенного назначения (каучук, пальмовое масло и т. п.).

Напомним, за сотрудничество с Россией уже пострадал Китай — в 2018-м он получил ранее заказанные зенитные ракетные комплексы, после чего под санкции США попали департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу. Ранее стало известно, что американских ограничений не испугалась Индия — уже сегодня в Дели может быть подписан контракт на поставку зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в составе пяти полков на сумму более чем 5 млрд долларов. В столице Индии находится с визитом Владимир Путин.