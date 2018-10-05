В Минэкономразвития уверены: доллар подешевеет до 64 - 65 рублей

Колебания курса рубля — следствие обострения ситуации на глобальных рынках, заявил министр экономического развития Максим Орешкин 5 октября. Его ведомство ожидает, что к зиме курс доллара вернется к 64 – 65 рублям.

«Глобальная волатильность влияет, в том числе, и на российский рынок. Курс у нас плавающий, поэтому изменение настроений глобальных всегда, конечно же, оказывает краткосрочное влияние на валютный курс. Долгосрочно у нас, с точки зрения наших ожиданий, ничего не меняется», — заявил министр, которого цитирует РБК.

Глава Минэкономразвития назвал ситуацию на глобальных рынках обостряющейся. Он привел пример Турции с инфляцией в 24,5% – выше ключевой ставки.

​«Если вы посмотрите, доходности десятилетних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идет серьезное ослабление», — пояснил Орешкин.

1 октября Минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития России до 2024 года. В документе предполагается: в октябре—декабре курс доллара вернется к отметке 64–65 рублей. Если же говорить о долгосрочных прогнозах, то в 2017–2020 годах средний курс доллара, по базовому сценарию Минфина, составит 61,9 рубля, в 2021–2025-м — 66,4 рубля, в 2026–2030 годах — 71,1 рубля, а в 2031–2035-м — 73,9 рубля.

Сегодня на Московской бирже доллар торгуется за 66,6 рубля. Курс евро — 76,7 рубля.