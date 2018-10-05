В микроавтобусе Ford Transit, попавшем в лобовое ДТП в Тверской области, смог выжить один пассажир

Один пассажир выжил в микроавтобусе Ford Transit после лобового столкновения с «ЛиАЗом» в Тверской области утром 5 октября. Об этом сообщил представитель областной Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

«В автобусе Ford Transit маршрута Тверь — Старица находились 14 человек, из них 13 погибли, один пострадал. В автобусе "ЛиАЗ", ехавшем, предположительно, из Старицы в Тверь, пострадал один водитель», — цитирует сотрудника ЕДДС телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Также он уточнил, что детей среди погибших и раненых нет.

Напомним, авария произошла на автодороге Тверь – Ржев в районе населенного пункта Некрасово. По данным главного управления МВД Тверской области, водитель микроавтобуса Ford Transit не успел завершить маневр, оказался на встречной полосе и врезался в «ЛиАЗ». Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

На месте продолжают работать экстренные службы.