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Происшествия
05.10.2018 10:58
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Под Петербургом женщина на «Жуке» выехала под поезд, а лобовое ДТП привело к пожару

Две серьёзные аварии произошли минувшим вечером под Петербургом и во Всеволожском районе Ленинградской области. Пострадавших двое.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 4 октября, около 22:45, на железнодорожной станции Щеглово 37-летняя женщина на «Фольксвагене Жуке» совершила столкновение с электричкой и получила травмы.

Около 21:35 на 1-м километре дороги Песочное – Кислово, по предварительным данным УГИБДД, мужчина на «Пежо 307» на встречной полосе совершил столкновение с «Газелью» под управлением 45-летнего мужчины. Водитель «Пежо» госпитализирован в тяжёлом состоянии.

«При мне на «Пыжике» в «Газель» убрался, которая моментом вспыхнула. Водителя «Газели» через лобовое выкинуло – жив, от скорой отказался. Неадекват на «Пежо» на момент приезда скорой тоже дышал», – рассказывает Антон в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Неизвестный мужчина, примерно 20 лет, водитель маленькой машины без документов. Только что привезла скорая на Вавиловых в крайне тяжёлом состоянии, – добавляет Марина. – Были найдены в машине документы на машину на имя женщины. Видимо, его матери».

Под Петербургом женщина на «Жуке» выехала под поезд, а лобовое ДТП привело к пожару

Несколько часов, по словам Жанны, водитель «Газели» в темноте на холоде ждал ГИБДД. К 00:55 инспекторы приехали для оформления документов.

«Это Песочная улица, после Песочного, ведущая к Выборгскому шоссе. Там нет освещения и разметки (новый асфальт)», – отмечает Кирилл. «Я живу на этой улице. Как сделали этот асфальт, машины там летают, как ненормальные, мне страшно переходить через пешеходный переход, потому что на такой скорости они явно не остановятся, а если остановятся, то машина сзади будет обгонять на суперскорости этого вежливого водителя. Раньше с разбитым асфальтом хоть за колеса боялись», – жалуется Лена.

По фактам ДТП проводятся проверки.

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