Минск выдворил двух иностранных шпионов

Власти Белоруссии объявили об изгнании из страны двух иностранных шпионов. Откуда они, неизвестно.

Об объявлении двух иностранных шпионов персонами нон грата 5 октября сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает агентство «БЕЛТА». Чекист не стал говорить, в интересах какого государства собирали информацию изгнанные. Впрочем, белорусские силовики никогда и не раскрывают эту информацию.

Вакульчик добавил, что в сентябре спецслужбы также поймали «очередного» иностранного шпиона.