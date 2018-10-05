Петербургский топ-менеджер в центре города попрощался с внедорожником за пять миллионов

Внедорожник улизнул от хозяина недалеко от Невского проспекта. За оставленным без присмотра транспортом «приглядели» угонщики.

Как стало известно «Фонтанке» 5 октября, накануне в полицию с заявлением обратился заместитель директора ООО «Меркурий». 57-летний бизнесмен в начале месяца припарковал белый внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200» у седьмого дома на улице Караванной. Водитель живёт по соседству и ещё пару дней назад проведывал машину, забирал из неё свои вещи.

В обеденное время 4 октября мужчина не нашёл на месте своей иномарки. Ущерб он оценил в 5,5 млн рублей.