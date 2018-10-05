ФСИН: Сенцов прекратил голодовку. Тюремщики привлекли "лучших диетологов Москвы"

Украинский режиссер, осужденный в России за подготовку теракта, прекратил голодовку, которая длилась более 4 месяцев. По крайней мере, об этом 5 октября сообщили во ФСИН.

«Голодовка официально прекращена. Олег Сенцов принимает пищу. Пока это диетические питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья», – цитирует заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта Валерия Максименко «Московской комсомолец».

«Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — добавил Максименко.

По словам представителя тюремного ведомства, первым блюдом, которое украинец съел, стала курица, сваренная для него врачом. За время своей голодовки режиссер похудел на 12 кг, и ему неоднократно требовалась помощь медиков.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Сенцов неоднократно отказывался писать прошение о помиловании.