ЦБ отозвал лицензии у московского и волгоградского банков за «сомнительные транзитные операции»

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у волгоградского АО «Акционерный коммерческий банк «КОР» и столичного АО «Коммерческий банк «Флора-Москва». Об этом сообщает пресс-служба ЦБ октября.

«В деятельности АО «АКБ «КОР» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России. Кроме того, во втором квартале текущего года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении ЦБ.

Согласно данным отчетности по величине активов, на 1 сентября АКБ «КОР» занимал 390-е место в банковской системе России.

Что касается банка «Флора-Москва», то в ЦБ заявили, что на протяжении длительного времени он находился в поле зрения регулятора в связи с проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием».

В пресс-службе подчеркнули, что регулятор неоднократно применял меры воздействия, направленные на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, однако руководство не предпринимало каких-либо действий для устранения нарушений. В ЦБ также отметили, что в течение последних 12 месяцев регулятор шесть раз ограничивал КБ «Флора-Москва» в возможности привлекать денежные средства населения.

«Флора-Москва» по величине активов находится на 450-м месте в банковской системе России.