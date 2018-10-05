Между Россией и Финляндией впервые начал летать лоукостер. Из Хельсинки откроются ещё пять новых рейсов до конца года

С 5 октября число ежедневных рейсов между Москвой и Хельсинки увеличивается до семи. На маршрут с одним полётом туда – обратно выходит российский лоукостер «Победа».

Рейсы будут осуществляться из аэропорта Внуково в 8:40, а из Хельсинки-Вантаа – в 11:20. Пассажиров обслуживают самолёты Boeing 737-800.

Между российской и финской столицами летают также «Аэрофлот» и Finnair– по три раза в день они отправляются из Шереметьево.

Отметим, направление Петербург – Хельсинки пока обслуживает только Finnair. В 2017 году перевозчик увеличил число рейсов на маршруте с 14 до 20 (3 рейса в день, кроме субботы), а в 2018-м поставил на маршрут более вместительный самолёт.

Аэропорт Хельсинки-Вантаа активно развивает свою маршрутную сеть и готовится принимать 30 млн человек в год (в прошлом году этот показатель вырос до рекордных 19 млн). В 2017 году из воздушных ворот финской столицы можно было напрямую улететь по 145 направлениям. Открываются всё новые и новые маршруты. По данным Finavia, с 11 октября ежедневно из Хельсинки в Дубаи будет летать Flydubai. Norwegian 29 октября открывает маршрут в Гданьск и продлевает полёты в Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) на весь год, а 3 ноября запускает рейсы в Тель-Авив и Агадир (Марокко). С 11 декабря дважды в неделю в Лион начнёт летать Finnair.