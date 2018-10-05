На Комендантском лопнувшая труба устроила парную

Горячая вода залила проезжую часть между многоэтажками в Приморском районе Петербурга утром 5 октября. О прорыве теплосети у третьего корпуса 24-го дома на Комендантском проспекте рассказали очевидцы в социальных сетях.

«В этом месте прорывает по 5 раз за год... ну проложите же трубы нормальные», — пожаловались горожане.

В ГУП «ТЭК» «Фонтанке» сообщили, что течь произошла на внутриквартальном трубопроводе малого диаметра. К 9:45 аварию локализовали, ремонтные работы завершатся в течение нескольких ближайших часов. На отоплении и горячей воде коммунальная неприятность не отразится.